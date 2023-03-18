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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели мемориальный камень в селе Талыш

Политика Материалы 18 марта 2023 20:51 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели мемориальный камень в селе Талыш

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работой, проведенной в селе Талыш Тертерского района.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди сначала посмотрели мемориальный камень в селе Талыш.

Отметим, что доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 3 октября 2020 года освободила от врага этот стратегический пункт. На одной из возвышенностей в селе Талыш установлен мемориальный камень, на котором выгравирован текст твита победоносного Верховного главнокомандующего в день освобождения этой территории от оккупации.

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