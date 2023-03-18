Искренняя встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями села Талыш (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работой, проведенной в селе Талыш Тертерского района.

резидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева встретились и побеседовали с жителями села.

Президент Ильхам Алиев: Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником и возвращением в село Талыш.

Жители: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Мы вернулись и будем жить здесь вечно.

Жительница: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Смотрите, это – первая стадия села Талыш. Посмотрите, как красиво. Все эти здания радуют глаз.

Жители: Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Наверное, максимум, через год будут построены все остальные 158 домов.

Жители: Да ниспошлет Вам Аллах долголетия.

Президент Ильхам Алиев: Здесь будут проживать более тысячи человек. После этого – еще тысячи людей.

Жители: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Мы вернулись на родные земли ценой пролитой крови, ценой жизни шехидов. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.

Жители: Аминь.

Президент Ильхам Алиев: Мы вернулись ценой их крови, вернули и вас. Вы уже два дня находитесь здесь, я знаю.

Жители: Большое спасибо, благодарим.

Президент Ильхам Алиев: Все вопросы, связанные с занятостью общественными работами, государственной работой, решены. Карабах – это рай.

Жительница: Это Азербайджан!

Президент Ильхам Алиев: Это Азербайджан!

Жители: Давайте сфотографируемся.

Президент Ильхам Алиев: Да, давайте.

Житель: Большое спасибо, да ниспошлет Вам Аллах здоровья. Мы признательны Вам за то, что создали для нас такие условия. Да ниспошлет Вам Аллах долголетия.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили?

Житель: В Бардинском районе. А сегодня находимся в родном селе. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья.

Девушка: Господин Президент, приветствую Вас от имени молодежи и жителей села Талыш.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Девушка: В эту минуту я ощущаю двойную гордость, так как нахожусь на наших освобожденных от оккупации землях и стою перед Вами. Я знаю, что все мы с нетерпением ждали этого дня. Слава Всевышнему, мы увидели этот день. Освобождение села Талыш от оккупации имело важное значение. Я глубоко признательна Вам. Да хранит Вас Аллах. Скажу также, что я благодарна Вам за условия, созданные для молодежи.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жители: Да ниспошлет Вам Аллах долголетия. Мы безгранично рады. Позвольте сфотографироваться, господин Президент.

Другой житель: Да хранит Вас Аллах. Да ниспошлет Он Вам здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Видишь, как малышка сидит у меня на руках?

Житель: Даже к отцу не идет.

Жительница: А к дедушке идет, к дедушке. Спасибо, мы очень признательны Вам.

Житель: Господин Президент, хочу сказать, что нас два брата. Мы оба сражались за это село. Оба благодаря Вам приехали в родное село. Наши дома, дворы очень красивые, замечательные. Большое спасибо, я признателен Вам. Да упокоит Аллах души наших шехидов.

Президент Ильхам Алиев: Аминь.

Житель: Вы и без того одержали победу за столом переговоров, а мы еще раз показали им на поле боя. Большое спасибо за все.

Президент Ильхам Алиев: Верно, спасибо.

Жители: Да хранит Вас Аллах. Большое спасибо. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья.

Житель: И я, и мой брат воевали здесь.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Житель: Вам спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Этот бой был очень важным, ты знаешь. Это была стратегическая точка. После того, как мы освободили Талыш, армяне уже поняли, что все это серьезно.

Житель: Да, спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Сфотографируйте и нас вместе с Президентом.

Президент Ильхам Алиев: Давайте сфотографируемся.

Житель: Карабах – это Азербайджан!

Жительница: Моя дочь тоже очень хотела бы встретиться с Вами, но она не здесь, не смогла приехать.

Президент Ильхам Алиев: Приедет?

Жительница: Да.

Президент Ильхам Алиев: Она будет жить здесь?

Жительница: Будет приезжать к нам в гости.

Житель: Да хранит Вас Аллах, Вы обеспечили нас домом. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев, обращаясь к ребенку: Ну, что ты хотел сказать?

Житель: Он говорит, давай поздравим с праздником и дедушку.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю.

Жители: Большое спасибо. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Здесь было много мин, вы знаете.

Житель: Да, после 44-дневных боев я работаю здесь в команде Общины минной акции при Международном Евразийском фонде прессы. Там есть мины, я участвую в разминировании.

Первая леди Мехрибан Алиева: Господин Президент, возьмите к себе и эту замечательную девочку.

Президент Ильхам Алиев: Иди, иди сюда.

Житель: Спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

Житель: Добро пожаловать. Мы признательны Вам. Гордимся тем, что Вы приехали.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Да ниспошлет Вам Аллах долголетия, здоровья, такие условия создали. Клянусь Аллахом, наша радость безгранична.

Жительница: Наши земли освобождены, мы признательны.

Житель: Да, это главное. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья и долголетия. Иншаллах, наш Президент объединит все азербайджанские земли, мы верим в это.

Другой житель: Мы гордимся тем, что у нас такой сильный Президент. Карабах – это Азербайджан! Да ниспошлет Вам Аллах здоровья и долголетия. Это еще что!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо

Житель: Вашей искренности вполне достаточно.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Большое спасибо, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, доченька, большое спасибо.

Житель: Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Житель: Господин Президент, да хранит Вас Аллах, да ниспошлет Он Вам долгих лет жизни.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Давайте все вместе сфотографируемся, и сейчас все вместе скажем: «Карабах – это Азербайджан!».

Все вместе: Карабах – это Азербайджан!

Житель: Здесь есть церковь.

Президент Ильхам Алиев: Наверху. Да, я был там.

Житель: Мы нашли там книгу, я читал ее там, османские тюрки.

Другой житель: Относится к османам, а не албанцам. Мы были здесь первыми жителями и последними.

Президент Ильхам Алиев: Там была церковь, и еще русская церковь. В ходе предыдущей поездки я осмотрел ее. Она в полуразрушенном состоянии.

Житель: Была наверху, но она относится к османским тюркам, так как я принес оттуда и читал книгу об этом, она относилась к Османской империи. Эта церковь относилась к османам, а не к албанцам.

Президент Ильхам Алиев: В настоящее время там установлено и место мечети, будет построена и мечеть.

Житель: Мы были здесь первыми жителями и последними. Эти места были очень красивыми. Я работал здесь бригадиром виноградарей.

Президент Ильхам Алиев: В то время существовал колхоз?

Житель: Да, и было виноградарство. Я учил здесь людей виноградарству. Но сейчас ничего нет.

Президент Ильхам Алиев: Столовый виноград или технические сорта?

Житель: Это был замечательный винный сорт. Площадь виноградных плантаций была очень большая, 100 гектаров. А еще был прекрасный абрикосовый сад.

Президент Ильхам Алиев: Теперь все это надо будет посадить. Земли много, вода есть, воздух прекрасный. Сейчас здесь лучшие условия для сельского хозяйства.

Житель: Большое спасибо, да, и земля плодородная.

Президент Ильхам Алиев: Это – чернозем.

Житель: Здесь было много родников, отсюда протекала река, а сейчас, странно, реки нет.

Президент Ильхам Алиев: Они кое-где в Карабахе понастроили каналы и пруды, и поэтому их перекрыли. Теперь вы начнете все понемногу выявлять.

Житель: Вон там, у подножья горы были прекрасные родники.

Президент Ильхам Алиев: И сейчас?

Житель: Сейчас там поистине туристические места.

Президент Ильхам Алиев: Питьевая вода?

Житель: Да, питьевая, там есть родники.

Президент Ильхам Алиев: Здесь построена школа, дети пойдут в школу. Есть и детский сад.

Житель: Большое спасибо, благодарим.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, здесь проделана большая работа. Нашей обязанностью было вернуть эти земли, восстановить их и поселить вас здесь.

Жительницы: Большое спасибо, мы признательны.

Житель: Отныне мы никуда не уедем отсюда, во что бы то не стало, не двинемся отсюда никуда.

Президент Ильхам Алиев: Отныне вас никто не сможет сдвинуть с места.

Житель: Ваши представители тоже замечательные, искренние. Мы признательны всем им, прекрасно, мы очень довольны Вами. Да будет доволен Аллах Вами, нашим государством.

Президент Ильхам Алиев: Слава Аллаху, жизнь здесь будет очень хорошей. Вы многого заслужили, вы 30 лет страдали, - то тут, то там, в общежитиях и палатках. А сейчас посмотрите, какие у вас замечательные условия.

Житель: Да упокоит Аллах души наших шехидов. Самые большие страдания испытали Вы, господин Президент. С Вами не смог справиться весь мир, машаллах.

Другой житель: В душе переживал, хвала ему, целый мир не справился.

Президент Ильхам Алиев: Вы стояли за мной. Поэтому шла борьба не на жизнь, а на смерть, вот и все.

Житель: Мы всегда стоим за Вами.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Мы накануне праздника. Желаем вам хороших праздничных дней.

Житель: Большое спасибо, благодарим, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жители: Спасибо.

В заключение было сделано фото на память