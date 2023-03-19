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МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной победы в битве при Чанаккале

Политика Материалы 19 марта 2023 01:30 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной победы в битве при Чанаккале

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БАКУ /Trend/ - Чтим наших братьев и сестер, погибших за независимость Турции.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в Twitter в связи с годовщиной победы в битве при Чанаккале, передает Trend.

"Прошло 108 лет со дня победы при Чанаккале, героического эпоса, сыгравшего ключевую роль в истории войны за независимость братской Турции. Мы с благодарностью и уважением чтим наших братьев и сестер, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Турции", - говорится в публикации..

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