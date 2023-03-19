МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной победы в битве при Чанаккале

БАКУ /Trend/ - Чтим наших братьев и сестер, погибших за независимость Турции.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в Twitter в связи с годовщиной победы в битве при Чанаккале, передает Trend.

"Прошло 108 лет со дня победы при Чанаккале, героического эпоса, сыгравшего ключевую роль в истории войны за независимость братской Турции. Мы с благодарностью и уважением чтим наших братьев и сестер, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Турции", - говорится в публикации..