МИД Азербайджана призвал Армению воздержаться от провокаций, наносящих ущерб возможности для мира

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем и отвергаем заявление Министерства иностранных дел Армении от 18 марта, которое свидетельствует о продолжении безосновательных территориальных претензий к Азербайджанской Республике, направлено против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, является грубым вмешательством в его внутренние дела.

Как передает в воскресенье Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с вышеупомянутым заявлением МИД Армении.

"Мы еще раз призываем Армению, которая не может переварить начало возвращения на родину бывших вынужденных переселенцев, которые стали жертвами проводимой Арменией политики этнических чисток, смириться с реальностью, сложившейся в результате 44-дневной Отечественной войны в регионе и воздерживаться от агрессивных шагов и реваншистской политики.

Представление возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли "нарушением" Трехстороннего заявления и "незаконным поселением" со стороны Армении, которая в нарушение международного права и четырех резолюций Совета Безопасности ООН на протяжении 30 лет держала под оккупацией территории Азербайджана, насильственно изгнала почти миллион азербайджанцев с их родных земель, жестоко уничтожила все азербайджанские исторические и религиозные памятники в регионе, является еще одним открытым проявлением лицемерия. Это заявление демонстрирует расистскую дискриминацию и ненависть Армении.

В то же время это заявление свидетельствует о том, что Армения, являющяяся моноэтническим государством, десятилетиями проводившая широкомасштабную политику этнической чистки против азербайджанцев, не отказалась от своих целей "арменизации" азербайджанских территорий путем незаконного заселения армян не только из своей собственной территории, но и из стран Ближнего Востока на наши оккупированные территории, и любой ценой предотвратить возвращение азербайджанцев.

Отметим, что называние населенных пунктов Азербайджанской Республики вымышленными названиями является еще одним проявлением территориальных претензий Армении к нашей стране. Видно, что Армения, только что познакомившаяся с международным правом и принципом уважения территориальной целостности, должна продолжить свое просвещение в этой сфере.

Пражская и Сочинская заявления положили конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану и требуют признания и уважения его суверенитета и территориальной целостности. Не смотря на это, риторика политического руководства этой страны, усилившаяся в последнее время, агрессивные заявления, особенно действия, прямо направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, в том числе вышеупомянутое заявление, показывают, что Армения не намерена использовать в очередной раз историческую возможность для мира.

Заявление Армении о том, что Азербайджан, который выступил с инициативой подписания мирного соглашения после войны 2020 года, представил 5 основных принципов установления отношений и текст мирного соглашения, не заинтересован в мирном соглашении, является еще одним наглядным примером лицемерия. Хорошо известно, что Армения, которая более года не реагировала на предложение Азербайджана подписать мирное соглашение, а затем обусловила подписание мирного соглашения обычно длящимся длительное время процессом делимитации и другими деструктивными предложениями, под разными предлогами препятствует заключению мирного договора, преувеличивая отдельные элементы и создавая путаницу в отношении сути переговорного процесса. Такими заявлениями Армения пытается прикрыть свое искусственное затягивание переговорного процесса по мирному соглашению, а также свой последний удар по процессу, когда отказалась от очередного раунда переговоров в декабре 2022 года.

Как известно, еще до войны 2020 года, с первого дня прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна, цепь провокаций, совершенных Арменией как на словах, так и на деле, подорвала переговорный процесс по урегулированию бывшего армяно-азербайджанского конфликта и привела к серьезному росту напряженности в регионе. Под руководством Пашиняна Армения приняла военную доктрину и стратегию национальной безопасности, которые предусматривали концепцию "новой войны за новые территории" и определили стратегическую цель страны в переговорном процессе как сохранение результатов войны.

Также хорошо известно, что Армения под руководством Пашиняна приняла военную доктрину и стратегию национальной безопасности, которые предусматривали концепцию "новой войны за новые территории" и определяли стратегическую цель страны в переговорном процессе как сохранение итогов войны, и что после июльских столкновений 2020 года, в синдроме безнаказанности, выдвинула против Азербайджана 7 необоснованных условий.

Армянская сторона, не забывая о своей привычке ставить условия, вмешивается в процесс реинтеграции армянских жителей Азербайджана. Армения в целях предотвращения решительной деятельности азербайджанской стороны в направлении ведения диалога с армянскими жителями допускает провокации, заставляющие представителей армянских жителей выступать против предложения о проведении очередного диалога в Баку и выдвинуть 3 условия в связи с процессом.

Похоже, армянская сторона не переварила успешный диалог с армянскими жителями за последние два года по строительству новой Лачинской дороги, Сарсангского водохранилища и ряду других направлений. Тот факт, что армянская сторона не скрывает своего враждебного отношения к термину "реинтеграция" и описывает это как вызов диалогу и миру, свидетельствует о ее намерении продолжать свои безосновательные территориальные претензии под новыми формами и новыми названиями. Если армянская сторона заинтересована в мире в регионе, она должна положить конец попыткам помешать и воспрепятствовать решительным контактам центральных властей Азербайджана с армянскими жителями по реинтеграции",- говорится в заявлении.

Новость обновляется