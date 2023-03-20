Азербайджан продолжит оказывать материально-техническую поддержку Турции после землетрясения – Джейхун Байрамов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в Международной донорской конференции «Вместе для народов Турции и Сирии», состоявшейся в Брюсселе.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, конференция прошла с участием членов Европейского Союза (ЕС), соседних стран и стран-партнеров, «Большой двадцатки» (G20), стран Совета сотрудничества стран Персидского залива, Организации Объединенных Наций (ООН), других международных организаций, включая международные и европейские финансовые институты, и организована в целях поддержать ликвидацию последствий землетрясений, произошедших в Турции и Сирии.

Министр Джейхун Байрамов, выступивший на конференции, сказал, что организация конференции, направленная на мобилизацию усилий международного сообщества для ликвидации последствий страшной катастрофы, заслуживает похвалы. В этой связи была выражена солидарность Азербайджана с братской Турцией, а также с Сирией, понесшей большие человеческие жертвы и разрушения в результате разрушительных землетрясений.

Демонстрируя поддержку Азербайджаном Турции с первых дней землетрясения, было доведено до сведения, что незамедлительно были отправлены поисково-спасательные отряды, медицинский персонал, волонтеры, а также гуманитарная помощь.

Было подчеркнуто, что Азербайджан направил в регион 940 спасателей, медицинских работников и волонтерских отрядов, в регион отправлено более 5300 тонн гуманитарных грузов, через соответствующие организации, работающие в условиях землетрясения, было предоставлено более 45 миллионов долларов США. Было доведено до сведения, что Азербайджан, как всегда, будет рядом с братской Турцией, и в этой связи наша страна и впредь будет оказывать ориентированную на результат материально-техническую поддержку в восстановительных и строительных работах после землетрясения.

Было объявлено, что Азербайджанская Республика осуществит строительство жилых домов, социальных объектов и учебного заведения на сумму 100 миллионов долларов США в рамках вклада в восстановительные работы в регионе.

В конце конференции с заключительным заявлением выступили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, страна которого председательствует в Совете ЕС.