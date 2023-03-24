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По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)

Политика Материалы 24 марта 2023 15:16 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - В очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда по Лачинской дороге автомобилей российского миротворческого контингента.

Как сообщает в пятницу сотрудник Trend, командированный в Шушу, колонна из 19 автомобилей РМК проехала из Лачина в направлении Ханкенди.

Это еще раз свидетельствует о том, что движение машин гуманитарного назначения по территории, где проходит акция представителей неправительственных организаций Азербайджана, свободно и нет никаких препятствий.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях

По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали 19 автомобилей миротворцев (ФОТО)
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