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Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)

Политика Материалы 25 марта 2023 10:36 (UTC +04:00)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в нашей стране завершился многонациональный курс операций по поддержанию мира.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны, при участии личного состава воинской части, чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства в нашей стране Фергюса Олда, а также специалистов Британской военно-консультативной учебной группы и слушателей, выпускникам курсов были вручены сертификаты.

Выступившие на церемонии подчеркнули важность таких курсов с точки зрения взаимного обмена опытом.

Было отмечено, что на курсе с участием специалистов учебной группы были проведены практические занятия для военнослужащих по операциям по поддержанию мира, правилам поведения и праву вооруженных конфликтов в соответствии с Кодексом ООН , а также по другим темам.

В завершение были вручены взаимные подарки, сделана памятная фотография.

Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)
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