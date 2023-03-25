Азербайджанские военнослужащие прошли курс «Операции по поддержанию многонационального мира» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в нашей стране завершился многонациональный курс операций по поддержанию мира.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны, при участии личного состава воинской части, чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства в нашей стране Фергюса Олда, а также специалистов Британской военно-консультативной учебной группы и слушателей, выпускникам курсов были вручены сертификаты.

Выступившие на церемонии подчеркнули важность таких курсов с точки зрения взаимного обмена опытом.

Было отмечено, что на курсе с участием специалистов учебной группы были проведены практические занятия для военнослужащих по операциям по поддержанию мира, правилам поведения и праву вооруженных конфликтов в соответствии с Кодексом ООН , а также по другим темам.

В завершение были вручены взаимные подарки, сделана памятная фотография.