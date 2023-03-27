Президент Израиля поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил Президента Ильхама Алиева с вручением верительных грамот Мухтара Мамедова, первого посла Азербайджана в Израиле.

Как передает Trend, об этом Президент Израиля написал на своей странице в Twitter.

"Это назначение является важной вехой в истории, так как мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами", - сказал он.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев 26 ноября 2022 года подписал закон об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Израиле в городе Тель-Авив.

Ранее посольство Израиля в Азербайджане объявило, что посольство Азербайджана в Израиле будет открыто 29 марта 2023 года.