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МИД Азербайджана об азербайджанском студенте, пропавшем в Иране

Политика Материалы 27 марта 2023 10:43 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана об азербайджанском студенте, пропавшем в Иране

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Об азербайджанском студенте Фариде Габиль оглу Сафарли, пропавшем без вести в Иране нет никакой информации.

Об этом сказал в понедельник в ответ на запрос Trend начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он сказал, что официальный Баку ждет ответа от Тегерана.

"Поэтому у нас пока не имеется информации о последней ситуации относительно поиска студента", - сказал Гаджизаде.

Напомним, что 20 февраля студент Йенского университета Германии, Фарид Габиль оглу Сафарли 1997 года рождения, отправился в Иран, однако с 4 марта от него не поступало никаких известий. В целях уточнения информации, МИД Азербайджана направил ноту в посольство Ирана в нашей стране.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Ətraflı
Xatırladaq ki, Almaniyanın Yena Universitetinin tələbəsi 1997-ci il təvəllüdlü Fərid Qabil oğlu Səfərli fevralın 20-də İrana səfərə getdikdən sonra martın 4-dən bəri ondan xəbər alınması mümkün olmayıb. Məlumata aydınlıq gətirilməsi məqsədilə Xarici İşlər Nazirliyi müvafiq olaraq İranın ölkəmizdəki səfirliyinə nota ünvanlayıb.
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