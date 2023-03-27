Назначен новый заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 15 марта 2023 года Вугар Валех оглу Мустафаев назначен заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство оборонной промышленности Азербайджана.

Вугар Валех оглу Мустафаев родился в 1986 году в городе Баку. В 2004-2008 годах окончил Академию государственного управления при Президенте Азербайджана по специальности инженерная экономика и менеджмент (с отличием), в 2013 году успешно завершил магистерскую программу "Управление бизнесом (MBA)" по специальности Финансы и кредит Университета Хазар.

С 2016 года является членом Международной ассоциации Институт внутренних аудиторов, а также получил квалификацию Certified internal Auditor (CIA) - Международный внутренний аудитор.

С 2020 года имеет международную квалификацию İBM Data Science Specialization специализирующуюся на науке о данных.

Во время учебы в бакалавриате с 2006 по 2008 год работал в различных компаниях в качестве координатора по обучению и специалиста по финансам и бухгалтерскому учету.

В 2009-2012 годах работал главным специалистом в компании Ernst & Young CIS B.V, одной из ведущих международных аудиторских компаний в мире.

В 2012-2014 годах работал директором Департамента внутреннего аудита в ООО "Азерфон".

С 2014 года занимал различные руководящие должности в ООО PASHA Holding и в относящихся к нему компаниях:

В 2014 году был назначен советником исполнительного директора ООО PASHA Holding.

С 2014 года являлся председателем ревизионной комиссии ОАО PASHA Insurance и ОАО PASHA Life.

В 2021 году назначен руководителем представительства ООО PASHA Holding в Турции, а также председателем наблюдательного совета Стамбульской компании PDT и Gayrımenkul A.Ş.