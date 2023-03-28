Совершенствуется боевая подготовка танковых подразделений азербайджанской армии (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне танковыми подразделениями азербайджанской армии были выполнены различные упражнения по боевой подготовке, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Экипажи танков успешно выполнили поставленные задачи по преодолению естественных и искусственных препятствий на местности, управлению боевыми машинами, уничтожению целей условного противника с места и в движении.

Учения, проводимые в целях повышения знаний, умений и совершенствования боевых навыков военнослужащих, продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.