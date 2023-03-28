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Назначен специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе

Политика Материалы 28 марта 2023 13:13 (UTC +04:00)
Назначен специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Масима Ахмед оглу Мамедова специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, установленный Указом Президента Азербайджанской Республики «О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике» от 7 июля 2021 года номер 1386", - говорится в распоряжении.

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