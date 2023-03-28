Президент Ильхам Алиев: Сегодня в направлении азербайджано-армянской границы у нас очень выгодные позиции, укрепляемся на этих позициях и на этих позициях останемся

БАКУ/Trend/ - Сегодня в направлении азербайджано-армянской границы у нас очень выгодные позиции, укрепляемся на этих позициях и на этих позициях останемся.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

«За эти два с половиной года весь мир еще раз все увидел. В то же время антиазербайджанские силы увидели нашу несгибаемую волю. Никто не может повлиять на нашу волю. Никто не может говорить с нами языком ультиматума. Мы доказали это Армении во Второй Карабахской войне, мы доказывали это покровителям Армении в течение двух с половиной лет после войны. Мы победили их и еще раз показали всему миру, что мы добиваемся и будем добиваться того, чего хотим.

Таким образом, история Лачинского района, конечно же, во многих случаях должна служить примером. Отныне одной из главных задач для нас является как обеспечение безопасности Лачинского района, так и скорейшее возвращение туда бывших вынужденных переселенцев. Все инженерно-фортификационные работы Лачинского района вдоль границы с Арменией, можно сказать, находятся на стадии завершения. Проложены беспрецедентные в истории дороги, так, в Лачинском и Кяльбаджарском районах протяженность межсельских дорог исчисляется сотнями километров, в то же время проложены дороги, ведущие к военным позициям. Таким образом, сегодня в направлении азербайджано-армянской границы у нас очень выгодные позиции, укрепляемся на этих позициях и на этих позициях останемся. Конечно, по обеспечению безопасности Лачинского района предпринимаются и другие шаги, принимаются меры, и эти меры позволят нашим соотечественникам, которые вернутся туда, жить комфортно и безопасно», - сказал глава государства.