Президент Ильхам Алиев: В городе Лачин по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть

БАКУ/Trend/ - В городе Лачин по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

«Как только закончилась война, были начаты работы по восстановлению Лачинского района. А вот восстановление города Лачин ведется после 26 августа прошлого года. Хочу сообщить вам и азербайджанской общественности, что на первом этапе в городе Лачин строятся около 500 частных домов или восстанавливаются дома, разрушенные армянами. Ведется реконструкция или капитальный ремонт восьми многоэтажных жилых домов, строится более 30 общественных зданий. По моему указанию мы должны закончить все эти работы до конца этого года, это будет лишь только первый этап. Количество этих домов говорит о том, что к концу нынешнего года в городе Лачин будут жить тысячи людей и в этом году лачинцы вернутся в родной край.

В то же время в городе Лачин по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть. Я лично заложил фундамент мечети будучи в Лачине, и наш религиозный храм будет построен в ближайшее время в очень красивом месте.

Параллельно с этим мы начали процесс полной перестройки сел Забух и Сус. В селе Забух разместится более 1000, в селе Сус – более 300 человек. Армяне, проживающие за границей, еще раз говорю, вместе с армянским государством, совершившим это преступление, обосновались в селе Забух, построили дома. В этих домах сейчас размещен личный состав наших воинских частей. Однако для жителей села Забух закладывается совершенно новое село», - сказал глава государства.