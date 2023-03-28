Провокации спецслужб некоторых соседних государств решительно пресекаются - Али Нагиев

БАКУ /Trend/ - Разведывательно-подрывная деятельность и диверсии спецслужб некоторых соседних государств решительно пресекаются, безопасность в Азербайджане надежно обеспечивается.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев на мероприятии, посвященном 104-й годовщине создания органов безопасности Азербайджана.

Коснувшись в своем выступлении геополитических процессов, происходящих в мире и сопровождающихся серьезными потрясениями, генерал-полковник Али Нагиев, говоря о коварных действиях некоторых соседних с Азербайджаном государств, направленных против безопасности нашей республики, отметил, что разведывательно-подрывная деятельность и провокации спецслужб этих государств решительно пресекаются, а безопасность в стране всегда надежно обеспечивается.

Али Нагиев также особо отметил, что СГБ, как и другие государственные структуры, мобилизует все свои возможности для успешной реализации процесса переселения наших граждан на основе программы "Большое возвращение" на территории, освобожденные от оккупации благодаря отваге азербайджанской армии под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, где в настоящее время ведутся масштабные восстановительно-строительные работы.