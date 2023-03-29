Президент Ильхам Алиев дал указание правоохранительным органам провести неотложные мероприятия в связи с терактом против депутата Фазиля Мустафы

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой помощник Президента Анар Алакбаров сегодня посетил депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, подвергшегося террористическому акту перед своим домом 28 марта, в больнице, где он проходит лечение, встретился с членами его семьи.

Передав депутату пожелания исцеления от имени главы государства и первой леди, Анар Алакбаров отметил, что Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения о принятии медицинским персоналом всех необходимых мер для его скорейшего выздоровления. Было доведено до внимания, что Президент Ильхам Алиев дал указание правоохранительным органам провести неотложные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших вероломный террористический акт, и привлечения их к уголовной ответственности.