Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих государств – МИД ответил Ирану

БАКУ /Trend/ - Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих государств.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Хаджизаде в ответ на высказывания пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана Насира Кенани 31 марта сего года.

"Рекомендуем пресс-секретарю МИД Ирана Насиру Ханани, сделавшему 31 марта заявления со ссылкой на пресс-брифинг в рамках визита министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Израиль, внимательно прослушать заявления, сделанные министром Джейхуном Байрамовым.

Как известно, министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время пресс-брифинга с министром иностранных дел Израиля не озвучил никакой позиции против Ирана. В частности, мы рассматриваем данное заявление, сделанное министерством иностранных дел Ирана, как очередной шаг против Азербайджана.

Доводим до сведения, что Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих государств.

Напротив, в последнее время с территории Ирана звучат угрозы против Азербайджана и допускаются провокации. В качестве примеров можно привести проведение Ираном военных учений вдоль границ Азербайджана, осуществление военных полётов у границы, антиазербайджанские заявления иранских должностных лиц, съёмку и распространение иранскими структурами безопасности, таких как КСИР, видео-роликов у Худаферинского моста с угрозами в адрес Азербайджана и с привлечением детей, террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране, совершение террористического акта против депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, первоначальные следы расследования которого указывают на Иран.

Сегодня ирано-армянское братство остается угрозой для региона в целом. Хорошо известно, что Иран на протяжении 30 лет закрывал глаза на оккупацию Арменией территорий Азербайджана. Хорошо известно, что Иран не придавал значения оккупации Карабаха и Восточного Зангезура и разграблению этих территорий, продаже на иранских рынках камней, разобранных из домов в этих районах, разрушению и осквернению 65 из 67 существующих мечетей.

В связи с упомянутым, мы решительно осуждаем заявление пресс-секретаря Насира Ханани. Это заявление является очередным шагом в доведении азербайджано-иранских отношений до кризисного состояния.

Эти угрозы со стороны Ирана никогда не могут напугать Азербайджан. Несмотря на военную поддержку, направленную Армении с территории Ирана, азербайджанская армия разгромила вторгшуюся армянскую армию в 2020 году. И после этого любая агрессия и провокации против Азербайджана будут решительно пресечены", - говорится в заявлении.