Братство Иран-Армения продолжает представлять угрозу для региона - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Братство Иран-Армения продолжает представлять угрозу для региона.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал, комментируя заявления, озвученные 31 марта пресс-секретарем МИД Ирана Насиром Ханани.

Он отметил, что в течение последних 30 лет Иран, храня молчание, фактически закрывал глаза на оккупацию Арменией территорий Азербайджана. "Хорошо известно, что Иран не придавал значения оккупации Карабаха и Восточного Зангезура и разграблению этих территорий, продаже на иранских рынках камней от разрушенных домов в этих районах, разрушению и осквернению 65 из 67 существовавших на этих землях мечетей. В связи с вышесказанным мы решительно осуждаем заявление пресс-секретаря МИД Насира Кенани. Это заявление является очередным шагом по приведению отношений между Ираном и Азербайджаном в кризисное состояние", - сказал Гаджизаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)