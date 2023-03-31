Угрозы Ирана никогда не смогут напугать Азербайджан – МИД

БАКУ /Trend/ - Угрозы Ирана никогда не смогут напугать Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал, комментируя заявления, озвученные 31 марта пресс-секретарем МИД Ирана Насиром Ханани.

"Сегодня именно ирано-армянское братство является главной угрозой для региона. В течение 30 лет Иран фактически, своим молчаливым согласием, закрыл глаза на оккупацию Арменией азербайджанских территорий. Иран не возмущался оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, не препятствовал продаже на иранских рынках строительных камней разрушенных домов из разграбленных районов, не протестовал разрушению и осквернению 65 из 67 существующих мечетей.

В 2020 году несмотря на масштабную военную поддержку Армении с территории Ирана, Азербайджанская армия разгромила оккупационную армянскую армию. И после этого любая агрессия и провокации против Азербайджана будут решительно пресечены", - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)