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В Женеве обсудили приоритеты председательства Азербайджана в SPECA (ФОТО)

Политика Материалы 17 апреля 2023 23:31 (UTC +04:00)
В Женеве обсудили приоритеты председательства Азербайджана в SPECA (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Женеве (Швейцария) обсудили работу, которую предстоит проделать в период председательства Азербайджана в Специальной программе ООН по экономике стран Центральной Азии (SPECA) в 2023 году.

Как сообщает Trend, об этом в Twitter сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"На министерской встрече государств-участников SPECA мы говорили о работе, которую предстоит проделать в период председательства Азербайджана, продвижении сотрудничества между странами-членами, поддержке интеграции для повышения эффективности национальных экономик, перспективных проектах", - говорится в публикации.

В Женеве обсудили приоритеты председательства Азербайджана в SPECA (ФОТО)
В Женеве обсудили приоритеты председательства Азербайджана в SPECA (ФОТО)
В Женеве обсудили приоритеты председательства Азербайджана в SPECA (ФОТО)
В Женеве обсудили приоритеты председательства Азербайджана в SPECA (ФОТО)
В Женеве обсудили приоритеты председательства Азербайджана в SPECA (ФОТО)
В Женеве обсудили приоритеты председательства Азербайджана в SPECA (ФОТО)
В Женеве обсудили приоритеты председательства Азербайджана в SPECA (ФОТО)
В Женеве обсудили приоритеты председательства Азербайджана в SPECA (ФОТО)
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