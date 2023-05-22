Отношения между Азербайджаном и Западом имеют большое значение в контексте энергобезопасности - Ильяс Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Западом имеют большое значение в контексте энергетической безопасности.

Об этом сказал в понедельник Trend политолог Ильяс Гусейнов.

"Азербайджан обеспечивает потребности Европы в энергии в нынешних геополитических реалиях. С другой стороны, также особое значение имеют вопросы безопасности. Партнерство между Азербайджаном и США включает в себя совместную борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, Предотвращение распространения оружия массового поражения так же является одним из основных принципов межгосударственных отношений. Считаю, что воля, продемонстрированная Азербайджаном в борьбе с международным терроризмом, заключалась также в освобождении своих оккупированных земель, возвращении под контроль 132-километровой азербайджано-иранской границы, решительной реакции на все противоправные действия, включая незаконный оборот наркотиков и другие преступления", - сказал Гусейнов.

Политолог добавил, что Азербайджан выступает за сохранение международного мира и безопасности.

"Именно Азербайджан является инициатором подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан определяет мирную повестку в регионе, работая над этими процессами", - сказал он.