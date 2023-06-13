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Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением

Политика Материалы 13 июня 2023 16:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением

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БАКУ /Trend/ - В основе всех наших достижений лежат братские отношения между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Сообщив, что через два дня будет отмечаться вторая годовщина подписания Шушинской декларации, глава государства сказал: «Шушинская декларация – это историческое соглашение. В результате этого соглашения Турция и Азербайджан официально стали союзниками».

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