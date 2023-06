Армяне привлекают детей к военной деятельности в Карабахе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В последнее время вновь появляется информация о случаях привлечения несовершеннолетних армянских детей к активизировавшейся военной деятельности сепаратистов в Карабахе.

Продолжаются сепаратистские устремления и соответствующие действия группы лиц, выдающих себя за "лидеров" армянского населения на территории в Карабахе, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Все еще наблюдаются процессы перемещения незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе и проведения ими различных "военных учений". Несколько дней назад в социальных сетях армянскими блогерами было опубликовано видео, на котором можно увидеть несовершеннолетних армянских детей в Карабахе в военной форме.

Фото 1. Несовершеннолетние дети, участвующие в военной подготовке армянских незаконных формирований в Карабахе.

Отметим, что во время Второй Карабахской войны так же фиксировались случаи, когда несовершеннолетние дети выполняли различные поручения на боевых позициях армянской стороны, что можно было наблюдать в распространившихся видеоматериалах. Кроме того, имеется достаточно фото- и видеоматериалов об участии несовершеннолетних армянских детей в учениях, связанных с обороной и другими видами деятельности военного назначения. Эти кадры были опубликованы в социальной сети Instagram на странице армянского блогера, который в настоящее время работает фотографом в Карабахе. На кадрах запечатлено участие армянских детей в учениях по начальной военной подготовке, проводившихся в селе Ханабад Ходжалинского района незадолго до начала Второй Карабахской войны (в июле 2020 года).

Фото 2. Фотография, опубликованная в Instagram и отражающая участие несовершеннолетних армянских детей в учениях по начальной военной подготовке.

Фото 3. Еще одна фотография из Instagram, отражающая участие несовершеннолетних армянских детей в учениях по начальной военной подготовке.

Несмотря на то, что в постконфликтный период официальным Баку выдвинуто предложение о диалоге с целью осуществления процесса реинтеграции армянских жителей Карабаха, сепаратистами предпринимаются попытки некоторой политической, а также военной деятельности, направленной на то, чтобы сорвать данный процесс. Следует отметить в этом контексте действия Рубена Варданяна, который, прибыв некоторое время назад в Карабах, попытался предотвратить процесс реинтеграции, призвав армянских жителей к борьбе против Азербайджана. Среди проектов созданного Варданяном так называемого "агентства развития" "Мы — Наши Горы" (We Are Our Mountains) проведение соревнования, включающего в себя систематическую военную подготовку, под названием "Юношеский Чемпионат “Давид-Бек" (“Davit Bek” Youth Championship). Это мероприятие, названное "спортивным соревнованием среди молодежи", планируется провести среди мальчиков и девочек в возрасте от 16 до 18 лет, учащихся школ в Ханкенди. Целями проведения мероприятия называются пропаганда военной тематики среди молодежи, обеспечение готовности молодежи к боевым действиям и формирование опытных боевых частей. Однако после публикации в азербайджанской прессе вскоре после этого разоблачительных материалов о роли международных иностранных банков в финансировании проекта, вышеупомянутым "агентством развития" "Мы — Наши Горы" была предпринята попытка переиначить обнародованную информацию о целях и задачах проекта.

Фото 4. Первичная информация о т.н. "Юношеском Чемпионате “Давид-Бек" с участием несовершеннолетних.

Фото 5. Переделанный вариант информации об этом мероприятии.

Привлечение в являющемся неотъемлемой частью Азербайджана Карабахе несовершеннолетних армянских детей к сепаратистской и террористической деятельности под видом занятий военными видами спорта и начальной военной подготовки является преступлением против человечности. Кадры, опубликованные в последние дни в социальных сетях, в том числе привлечение несовершеннолетних под видом различных игр армянскими вооруженными группировками к военным учениям в Карабахе, прививают ненависть и вражду новому поколению и преследуют цель подготовки к новой войне с Азербайджаном. В связи с этим в Генеральную Ассамблею ООН и Совет Безопасности был представлен подготовленный министерством иностранных дел Азербайджана в январе этого года отчетный документ о привлечении Арменией детей в вооруженные силы и вооруженные группировки. Отметим, что принципы и положения о защите детей в вооруженных конфликтах содержатся в Женевских конвенциях 1949 года и Дополнительных протоколах к ним 1977 года, а также в Конвенции о правах ребенка 1989 года и Факультативном протоколе к ней 2000 года. В отчете отмечается, что Армения грубо нарушила нормы и принципы, установленные международным правом, а также взятые на себя обязательства. В Римском статуте Международного уголовного суда говорится о том, что действия, связанные с призывом или мобилизацией на военную службу детей в возрасте до 15 лет или их активным вовлечением в военные операции в рамках международных и немеждународных конфликтов, классифицируются как военные преступления.

Сепаратисты во главе с Араиком Арутюняном, Рубеном Варданяном, пытающимися выдавать себя за "лидеров" армянских жителей Карабаха, совершают международное преступление, привлекая несовершеннолетних детей к военной деятельности. В настоящее время в мире несовершеннолетних детей используют в тренировочных лагерях ИГ, YPG/PKK, "Аль-Каиды" и ряда других террористических организаций. Достаточно обширную информацию об этом можно найти в отчетах международных организаций.

Фото 6. Дети-участники террористической организации ИГ.

Фото 7. Дети-участники террористической организации YPG/PKK.

С сожалением следует отметить, что линия, проводимая указанными террористическими организациями, осуществляется и в Карабахском регионе, который является суверенной территорией Азербайджана. Однако незаконная военная деятельность, реализуемая VoMA, POGA и различными другими армянскими вооруженными группировками на территории Карабаха, игнорируется мировой общественностью и международными организациями. Официальный Баку призывает международные организации во главе с ООН и ее специализированными учреждениями (ЮНИСЕФ), а также Human Rights Watch, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста (МККК) вмешаться в деятельность, проводимую сепаратистами.