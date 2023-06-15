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Армения делает все возможное, чтобы закрыть ППП "Лачин" (ВИДЕО)

Политика Материалы 15 июня 2023 14:40 (UTC +04:00)
Армения делает все возможное, чтобы закрыть ППП "Лачин" (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов в интервью Trend ответил на вопросы касательно провокации, совершенной сегодня в пограничном с Арменией ППП "Лачин", ударе по мирному процессу, о том, какую цель преследовали армяне, подвергнув обстрелу этот пост.

"Сегодняшняя провокация Армении, в ходе которой был обстрелян государственный погранично-пропускной пункт в Лачине, свидетельствует о том, что это было заранее спланировано армянской армией. Потому что об этом уже была информация в дипломатических представительствах многих зарубежных стран. Посол США, находящийся в Армении, проинформировал присутствующих там американцев о том, что они не должны ехать в направлении Лачинского района. А сегодня армянская армия осуществила такую провокацию", - сказал он.

Представляем полное видео-интервью с политологом Зауром Мамедовым:

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