Армения делает все возможное для концентрации в регионе террористических сил - Алпарслан Имамгулу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, накануне Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в одной из воинских частей коммандо министерства обороны, вручил воинской части Боевое знамя. В ходе своего выступления в рамках посещения воинской части глава государства затронул ряд важных моментов, касающихся в том числе вопросов армейского строительства, дальнейшего повышения боеспособности армии страны.

Военный эксперт, полковник Алпарслан Имамгулу в видеоинтервью Trend рассказал о новшествах в сфере армейского строительства в Азербайджане после победы в 44-дневной Отечественной войне, а также коснулся вопросов, связанных с ситуацией в регионе.

Он отметил, что после Отечественной войны процессы активного развития в азербайджанской армии продолжились еще более интенсивными темпами.

"Создание подразделений коммандо позволит еще более успешно обеспечивать предотвращение любой вражеской угрозы, любого фактора риска", - сказал он.

Алпарслан Имамгулу подчеркнул, что положения трехстороннего заявления соблюдаются только азербайджанской стороной. Армения же, совершающая провокации, делает все возможное для концентрации в регионе террористических сил. Азербайджан в ответ на это провел ряд антитеррористических операций.

Представляем вниманию читателей это интервью в видеоформате.