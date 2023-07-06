Заложена основа штаба Молодежной организации ДН в Баку - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В связи с министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам" был подготовлен отчет, который был одобрен и принят участниками.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

Он подчеркнул, что на этом двухдневном заседании были проведены широкие дискуссии по важным вопросам.

"Мы услышали заявления представителей стран-членов Движения неприсоединения по наиболее важным вопросам. Человечество переживает самый сложный период, международная система безопасности сталкивается с беспрецедентными угрозами. Эти вызовы, проблемы требуют корпоративных, скоординированных ответов. В нынешних международных условиях как никогда важно укрепление солидарности внутри ДН", - сказал министр.

По словам министра, когда существуют угрозы развитию и безопасности, страны-члены ДН должны быть уверены, что Движение неприсоединения динамично, что у него есть механизм для эффективной и своевременной поддержки интересов и приоритетов.

"Во время своего председательства в ДН Азербайджан приложил усилия для укрепления солидарности внутри движения, повышения его эффективности. С этой целью был реализован ряд инициатив. Наиболее значительными шагами в этом направлении стало создание Парламентской сети и Молодежной организации ДН.

Несколько часов назад, мы с коллегами из Уганды и Венесуэлы, которые также являются членами ДН, основали штаб Молодежной организации ДН в Баку. Эта штаб-квартира станет местом сбора молодежи ДН для обсуждения значимых вопросов и поиска решений", - добавил министр.

Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить Движением в течение еще 1 года.

Отметим, что сегодня в Бакинском конгресс-центре в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения прошло мероприятие на тему "К полному искоренению колониализма".

Выступая вчера на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев отметил, что одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция.

«Управляемые Францией за пределами Европы территории являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Франция должна уважать суверенитет Коморских островов над островом Майотта, а также права народа Новой Каледонии и других народов французских заморских общин и территорий», - заявил глава государства.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, Франция должна извиниться за своё колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, а также акты геноцида против государств-членов Движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах.

В Бакинской декларации по итогам министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения был принят проект Олимпийских и Паралимпийских игр стран-членов Движения неприсоединения, которые пройдут в Париже. Также был принят документ (памятная декларация) по случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева.