БАКУ /Trend/ - С 5 по 6 июля 2023 года в Баку прошла министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения, на которой обсуждались вопросы на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

Президент Ильхам Алиев, выступая на мероприятии, призвал государства-члены Движения неприсоединения к борьбе с неоколониализмом. Глава государства отметил, что "одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция".

"Территории, управляемые Францией за пределами Европы, являются отвратительными остатками французской колониальной империи", - сказал Президент Ильхам Алиев, добавив, что официальный Париж должен извиниться за убийство примерно 1,5 миллиона алжирцев, свое колониальное прошлое и акты геноцида.

Он также выразил обеспокоенность исламофобией и ксенофобией, которые в настоящее время проявляются во всем мире.

Президент Ильхам Алиев, напомнив об убийстве французской полицией 17-летнего подростка алжирского происхождения, добавил, что это событие является еще одним признаком расизма и исламофобии во Франции.

Страны, пострадавшие от колониальной политики Франции, получили возможность использовать трибуну Движения неприсоединения, чтобы поведать о своих проблемах. Для этих народов, которые годами страдали от колониальной политики Франции, было крайне важно донести до мира свои правые голоса.

Представитель Движения экологов и демократов за независимость Мартиники Клодетт Дюамель сказала Trend, что Франция лишила народ Мартиники права решать свою собственную судьбу.

"Мы можем лишь объединяться в движения как средство борьбы. Франция представляет миру свою колониальную политику так, как будто это норма. Но если задуматься о реальном положении дел, то можно увидеть, что мы лишены возможности жить как люди. Мы должны вернуть себе свои права, наличие которых от нас скрывают, замалчивая этот вопрос. Я адвокат, но решения принимают французские адвокаты", - отметила она.

Член движения Africa Mundus, председатель политического движения "Move" Эдвин Даити в своем заявлении также коснулся причин беспорядков во Франции. Он отметил, что убийство французской полицией 17-летнего подростка алжирского происхождения является проявлением колониальной политики.

"Сегодняшние беспорядки во Франции также являются проявлением колониальной политики. Мы организуемся, протестуя против колониализма, экстремистской и вызывающей разногласия политики. Я представляю свою страну Гаити и участвую в таких организациях, и мы пытаемся донести наш голос до всего мира", - добавил он.

Представитель Таити Элла Токораги рассказала Trend о проблемах своей страны.

"Колониальную политику Франции и ее горькие реалии я сегодня ощущаю в своей стране. 2 июля 1966 года Франция впервые испытала свое первое ядерное оружие на Таити. На сегодняшний день проведено 193 испытания. Представьте, к каким проблемам они привели в моей стране. Сегодня мы потеряли счет больным детям. Наш народ сталкивается с различными видами рака. Вот к каким катастрофам приводит колониальная политика Франции", - сказала она.

В Баку всем стало известно, как Франция, завуалировавшись под "защитника" демократии и прав человека, топчет Высшие ценности. Продолжение колониальной политики недопустимо. Политика, проводимая сегодня во Франции Макроном, показала, что не все высшие ценности представляют значимость для этой страны, и интересы власти для нее превыше всего.