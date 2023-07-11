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Председатель парламента Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Политика Материалы 11 июля 2023 22:53 (UTC +04:00)
Председатель парламента Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 11 июля делегация во главе с Председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.

Председателя Великого Национального Собрания Турции Нумана Куртулмуша встречали в аэропорту первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, глава азербайджано-турецкой межпарламентской рабочей группы Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.

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