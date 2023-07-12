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Наша главная цель - добиться, чтобы турецкая политика заняла значимое место в мировой политике - Нуман Куртулмуш

Политика Материалы 12 июля 2023 11:58 (UTC +04:00)
Наша главная цель - добиться, чтобы турецкая политика заняла значимое место в мировой политике - Нуман Куртулмуш

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Одной из главных целей Турции является расширение совместного сотрудничества с тюркскими государствами.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам в Баку председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

"Наша главная цель - добиться того, чтобы турецкая политика заняла значимое место в мировой политике", - добавил он.

Отметим, что Нуман Куртулмуш в настоящее время посещает памятник турецким воинам в Баку и делает заявления для СМИ по поводу своего визита в Азербайджан.

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