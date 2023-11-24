Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с генсеком Совета сотрудничества стран Персидского залива

БАКУ /Trend/ - 24 ноября 2023 года состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасимом Аль-Будейви, находящимся с визитом в нашей стране.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены вопросы, стоящие на повестке сотрудничества между Азербайджаном и Советом сотрудничества стран Персидского залива, а также перспективы развития отношений.

Наряду с этим, была подчеркнута важность участия нашей страны в ряде региональных форумов, особенно в рамках механизмов сотрудничества со странами Центральной Азии.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Бакинская неделя Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) под председательством нашей страны и саммит, а также достигнутые договоренности придадут дополнительный импульс сотрудничеству в регионе.

Говоря о наличии связей Азербайджана с государствами-членами Совета сотрудничества стран Персидского залива на основе исторической дружбы, взаимного уважения, поддержки и солидарности, министр Джейхун Байрамов отметил, что они способствуют взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Совета.

Было отмечено текущее состояние и перспективы совместных проектов со странами Совета сотрудничества стран Персидского залива в экономической, энергетической, транспортной, туристической, образовательной и других сферах, подчеркнута необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области инвестиций, использования имеющегося потенциала для проведения совместных экономических форумов.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал о ситуации в регионе в постконфликтный период, перспективах мира.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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