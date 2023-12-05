Тиражируемая информация о якобы оказании Азербайджаном военной помощи Украине является полной ложью - MEDİA

БАКУ /Trend/ - Тиражируемая информация о якобы оказании Азербайджаном военной помощи Украине является полной ложью.

Об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа (MEDİA), сообщает Trend.

"Азербайджан не производит артиллерийские снаряды, и это утверждение - абсолютная чушь. Азербайджан оказывает Украине только гуманитарную поддержку, руководствуясь принципами гуманизма. Фотография, на которой запечатлен якобы журналист с украинским флагом, не имеет никакого отношения к Азербайджану. Агентство по развитию медиа призывает отечественных и зарубежных пользователей социальных сетей проявлять бдительность касательно подобных бредовых "новостей", - говорится в заявлении.

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