Возвращенные Азербайджаном армянские военные не нуждаются в дополнительном обследовании - минздрав Армении

БАКУ /Trend/ - Возвращенные Азербайджаном армянские военные не нуждаются в дополнительном обследовании.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

"В военном госпитале "Мурацан" были оценены все потребности вернувшихся военнослужащих и проведены все необходимые обследования", - заявила армянский министр.

Напомним, что в результате переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и аппаратом премьер-министра Республики Армения 13 декабря в направлении села Бала Джафарли Газахского района азербайджано-армянской границы между Азербайджаном и Арменией был осуществлен обмен задержанных военнослужащих.

Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освободила 32 армянских военнослужащих.

Отметим, что освобожденные вчера из армянского плена азербайджанские военные Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров в плену подверглись различным пыткам со стороны армян. Так, некоторое время назад, армянские военные сами поделились в социальных сетях кадрами, на которых запечатлено их бесчеловечное обращение с пленным азербайджанским солдатом Гусейном Ахундовым. Кроме того, освобожденный из плена Агшин Бабиров в интервью государственному телевидению Азербайджана подтвердил, что во время пребывания в плену подвергался пыткам со стороны армян. К примеру, когда репортер спросил военнослужащего о причине его ограничений в движениях, он ответил, что ему в колени пускали электрический ток.

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