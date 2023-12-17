В связи с выборами Президента Азербайджана созданы местные штабы ПЕА

БАКУ /Trend/ - 17 декабря состоялось первое заседание Центрального избирательного штаба партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщили Trend в пресс-службе ПЕА, документы, необходимые для утверждения кандидатуры Ильхама Гейдар оглу Алиева на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля 2024 года, были представлены в Центральную избирательную комиссию 16 декабря 2023 года в соответствии со статьей 54.5 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики. Была также отмечена необходимость реализации в указанные сроки других основных действий и мер, отраженных в Плане действий партии «Ени Азербайджан».

После обсуждений было принято решение о создании местных штабов и утвержден состав местных штабов ПЕА для каждой административно-территориальной единицы.