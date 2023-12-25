МИД Армении продолжает выступать против мира с Азербайджаном - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Армении продолжает выступать против установления мира с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Заместитель министра иностранных дел Армении, обвинивший Азербайджан в "этнической чистке", призвал направить в Карабах миссию ЮНЕСКО в связи с "армянским культурным наследием", отмечает Община.

"Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть, что именно Армения разрушала, оскверняла культурное наследие азербайджанского народа на оккупированных ею землях в течение почти 30-летнего периода и препятствовала отправке миссии ЮНЕСКО на эти территории", - говорится в заявлении Общины.

Отмечается, что миссия ЮНЕСКО должна быть направлена именно в Армению с целью мониторинга богатого культурного наследия, созданного азербайджанским народом на протяжении веков. Община Западного Азербайджана неоднократно поднимала этот вопрос. Однако Армения не только не допускает в страну миссию ЮНЕСКО, но и отрицает существование культурного наследия азербайджанского народа.

"Армянской дипломатии следовало бы перестать проявлять лицемерие и прекратить деструктивную деятельность", - говорится в заявлении.

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