Расширен состав комиссии по сотрудничеству Азербайджана с НАТО - Указ

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в указ "О некоторых вопросах о составе комиссии по сотрудничеству Азербайджанской Республики с НАТО".

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в соответствующем указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно указу, после абзаца "Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики" были добавлены новые абзацы следующего содержания:

1. Начальник Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики

2. Начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.