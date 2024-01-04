Именно Армения по-прежнему препятствует открытию коммуникаций в регионе - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Именно Армения по-прежнему препятствует открытию коммуникаций в регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Он отметил, что Нахчыванский регион Азербайджана находится в блокаде уже 30 лет.

"В трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года Армения взяла на себя обязательство гарантировать безопасность транспортных связей между западными районами Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и товаров в обоих направлениях. Президент Ильхам Алиев ссылался на это обязательство. Азербайджан заинтересован в создании надлежащего сообщения с Нахчываном. Однако, несмотря на свои обязательства, Армения препятствует этому процессу уже три года. Поэтому Азербайджан уже достиг соглашения с Ираном об альтернативном маршруте через иранскую территорию. Мы не намерены и дальше ждать, когда армянская сторона будет готова реализовать свои обязательства, и используем любую возможность для диверсификации наших путей сообщения", - сказал Гаджиев.

Помощник Президента подчеркнул, что в документ включена фраза о "беспрепятственном" перемещении пассажиров и грузов.

"Армения подписалась под этим обязательством. Однако следует уточнить, что мы ожидаем отмены таможенного и пограничного контроля только при транспортировке товаров с материковой части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Но когда товары перевозятся из Азербайджана в третью страну, конечно же, Армения будет обеспечивать соответствующий таможенный и пограничный контроль. Я не хочу комментировать российско-армянские отношения. Хочу лишь подчеркнуть, что существуют неоспоримые физические факты. Во-первых, Армения является членом ОДКБ и ЕАЭС. Во-вторых, граница Армении охраняется пограничными войсками ФСБ России. В трехстороннем Заявлении конкретно упоминаются и силы ФСБ. Но моя роль тут состоит не в том, чтобы выступать в качестве защитника тех или иных пограничных войск на местах.

Мы озабочены тем, что не можем оставить азербайджанские грузы и пассажиров на произвол армянских правоохранительных органов. И наши опасения вполне обоснованы. В этом году на соревнованиях по тяжелой атлетике, проходивших в Ереване в присутствии премьер-министра Армении, был сожжен азербайджанский флаг. Интернет пестрит кадрами того, как в Армении жестоко избивают азербайджанского солдата, заблудившегося в туманную погоду",- сказал он.

По его словам, важно то, действительно ли Армения заинтересована в этом проекте или нет.

"Как только появится желание, творческое мышление поможет найти и технические возможности. Нет необходимости изобретать велосипед. Маршрут через Армению — это обязательство Еревана, которое они должны выполнять. Другими словами, Pacta sunt servanda. Международная практика, гуманитарные принципы также требуют от Армении прекратить блокировать Нахчыван со стороны материковой части Азербайджана. Пока что мы не видим со стороны Армении никакого участия. Напротив, Армения, инициируя проект «Перекресток мира», пытается отойти от своих обязательств, вытекающих из трехстороннего Заявления, и ложно представить себя в качестве стороны, горячо поддерживающей разблокирование региона. Но в действительности именно Армения по-прежнему препятствует открытию коммуникаций в регионе", отметил Х.Гаджиев.

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