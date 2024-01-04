Армения должна ясно дать понять, чего она хочет - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Армения должна ясно дать понять, чего она хочет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

"Последний грузовой поезд по кратчайшему маршруту, который должен пролегать вдоль железной дороги, действовавшей в советский период и даже в первые годы независимости наших стран, прошел по этому маршруту в 1992 году. Хотя Армения говорит, что заинтересована в восстановлении этого железнодорожного сообщения, она выступает против строительства параллельной автомагистрали, предлагая Азербайджану вместо этого длинный, неудобный и подверженный изменениям погодных условий северный маршрут. Это еще раз демонстрирует, что Армения не желает открывать транспортные коммуникации.

Мы не рассматриваем транспортировку через территорию Армении как угрозу суверенитету Армении и армяно-иранским связям. Поскольку транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном через крайний юг Армении не повлияет на торговый маршрут между Арменией и Ираном. Эти два маршрута пересекаются, не блокируя друг друга. Всегда можно найти приемлемые условия, если есть политическая воля к этому. Термин «коридор» не должен пугать Армению, так как он широко используется в контексте транспортных маршрутов. Это транспортное сообщение не лишит Армению границы с Ираном. Этот маршрут также не разделит Армению на две части. К сожалению, здесь мы видим широкомасштабную клеветническую кампанию против моей страны, особенно в некоторых западных СМИ", отметил он.

Помощник Президента подчеркнул, что из-за незаконной оккупации Арменией признанных международным правом азербайджанских территорий — Карабаха и Восточного Зангезура — Армения не была включена в основные энергетические и коммуникационные проекты нашего региона.

На протяжении многих лет Армения самоизолировалась. В рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией могут быть также обсуждены различные проекты по открытию региональных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию транспортной ветки через территорию Армении в Нахчыван сыграет важную роль во включении Армении в проект Среднего коридора. Но Армения должна, наконец, ясно дать понять, чего она хочет", отметил он.

Как сказал Гаджиев, Азербайджан ждал почти три года, пока Армения выполнит свои обязательства по обеспечению транспортного сообщения с Нахчываном.

"Азербайджан ожидал облегченного прохода, и мы готовы рассмотреть модели вроде калининградской. Мы также пригласили Всемирную таможенную организацию поделиться своими наработками и стандартами. Однако поскольку Азербайджан никогда не кладет все яйца в одну корзину, мы параллельно работаем над альтернативными решениями. Мы также увеличиваем пропускную способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс до 5 млн т в год. Вместе с нашими иранскими партнерами мы строим альтернативный маршрут в Нахчыван через иранскую территорию. То, что Ереван в данном случае останется за пределами нового проекта регионального взаимодействия, объясняется только его собственной политикой.

Позвольте мне также уточнить, что реализация транспортного проекта через Иран не означает, что маршрут через Армению больше не будет рассматриваться. Мы готовы работать с Арменией в этом отношении. Всегда лучше иметь больше альтернатив. Транспортное сообщение с Нахчываном через Армению не повлияет на ее суверенитет. Истерия вокруг этой темы совершенно необоснованна", отметил Гаджиев.

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