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В Азербайджане утверждена новая пошлина за услуги в сфере морского транспорта

Политика Материалы 15 января 2024 17:33 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждена новая пошлина за услуги в сфере морского транспорта

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

Как сообщает в понедельник Trend, cогласно изменениям, за выдачу документа о непрерывной регистрации истории судна, документа учебно-образовательным центрам, осуществляющим деятельность в области морского транспорта, а также свидетельства физическим и юридическим лицам о соответствии их деятельности требованиям международных конвенций будет взиматься пошлина в размере 65 манатов.

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