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Хикмет Гаджиев провел обсуждения с послом Пакистана

Политика Материалы 29 января 2024 19:05 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев провел обсуждения с послом Пакистана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе.

Как сообщает Trend, публикацией об этом Билал Хайе поделился в социальной сети "X".

На встрече была обсуждена повестка сотрудничества между двумя странами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

"Пакистано-азербайджанская дружба с годами углубилась, и 2024 год придаст новый импульс нашим двусторонним связям", - отметил посол.

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