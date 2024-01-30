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Международные организации внимательно следят за раздачей избирательных бюллетеней в Азербайджане

Политика Материалы 30 января 2024 11:24 (UTC +04:00)
Международные организации внимательно следят за раздачей избирательных бюллетеней в Азербайджане

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими 7 февраля 2024 года внеочередными президентски выборами в Азербайджанской Республике в типографии Милли Меджлиса (парламент) с участием членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сотрудников секретариата, а также председателей и секретарей соответствующих окружных избирательных комиссий началась раздача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az, процесс был проведен открыто и прозрачно.

Созданы все условия для того, чтобы международные организации, миссии по наблюдению за выборами, представители СМИ и заинтересованные субъекты выборов могли внимательно следить за процессом.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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