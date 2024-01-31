Назван перечень стран, где созданы избирательные участки в связи с выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Стал известен перечень стран, где созданы избирательные участки в связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az, избирательные участки созданы в дипломатических представительствах и консульствах страны в Италии, Корее, Казахстане (Астана, Алматы, Актау), Катаре, Кыргызстане, Латвии, Литве, Бельгии, ОАЭ (Абу-Даби, Дубай), Великобритании, Китае, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии (Тбилиси, Батуми), Иордании, Испании, Швеции, Швейцарии (Берн), Нидерландах, Узбекистане, Пакистане, Польше, Германии, США (Вашингтоне, Лос-Анджелесе), Австрии, Саудовской Аравии, Турции (в Анкаре и Стамбуле по 2 избирательных участка, Карс), Туркменистане, Украине, Греции, Иране (Тебриз), Беларуси, Молдове, Венгрии, Румынии и России (в Москве - 2 избирательных участка, Санкт-Петербург, Екатеринбург).

Отметим, что на внеочередных президентских выборах граждане Азербайджана, находящиеся за рубежом, будут голосовать на 49 избирательных участках, организованных в 37 странах. Голосование в этих странах будет проходить с 08:00 до 19:00 по местному времени.

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