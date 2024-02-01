ЦИК Азербайджана завершил передачу избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, Центральной избирательной комиссией (ЦИК) завершен процесс раздачи избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Secki-2024.az избирательные бюллетени были переданы в избирательные округа в Нахчыванской Автономной Республике, избирательные округа, к которым относятся избирательные участки на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также избирательные округа, охватывающие отдаленные районы республики и во все другие избирательные округа страны.

Таким образом, процесс полностью завершен.

После распределения избирательных бюллетеней по окружным избирательным комиссиям в порядке, установленном Избирательным кодексом, не менее чем за три дня до начала голосования они будут переданы из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии.

Отметим, что с 24 января началась печать избирательных бюллетеней и было напечатано 6 524 203 экземпляра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!