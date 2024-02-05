Стало известно, как будут голосовать на президентских выборах в Азербайджане лица с истекшим сроком действия удостоверения личности

БАКУ /Trend/ - Несмотря на истекший срок действия удостоверения личности гражданина, оно все также является основанием для идентификации его личности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Ровзат Гасымов заявил, что даже если срок действия удостоверения личности истек, гражданин может прийти с этим удостоверением и проголосовать на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

"Удостоверения личности нового поколения выдаются с 2018 года и сроком на 10 лет. С удостоверениями личности нового поколения подобных проблем быть не может. Проблема с истечением срока действия может быть связана со старыми удостоверениями личности. Однако, эти люди также смогут голосовать", - добавил Р. Гасымов.

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