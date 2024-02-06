Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Наблюдатели ОТГ будут следить за президентскими выборами на освобожденных территориях Азербайджана

Политика Материалы 6 февраля 2024 12:46 (UTC +04:00)
Наблюдатели ОТГ будут следить за президентскими выборами на освобожденных территориях Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Международная миссия по наблюдению за президентскими выборами Организации тюркских государств (ОТГ) начала работу в Азербайджане для наблюдения за президентскими выборами, назначенными на 7 февраля.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az миссия, возглавляемая генеральным секретарем ОТГ Кубаничбеком Омуралиевым, включает в себя должностных лиц секретариата организации, представителей Центральных избирательных комиссий (ЦИК) государств-членов и специалистов стран ОТГ.

Запланированы встречи делегации в МИД и ЦИК Азербайджана.

Наблюдатели ОТГ также будут следить за выборами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Срок визита делегации в Азербайджане запланирован до 8 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости