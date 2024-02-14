БАКУ /Trend/ - 14 февраля в Милли Меджлисе проходит церемония инаугурации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, участники церемонии тепло встретили Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Церемония инаугурации Ильхама Гейдар оглу Алиева, избранного Президентом Азербайджанской Республики всенародным голосованием, была объявлена открытой.

Солдаты Вооруженных сил под звуки торжественного марша внесли на сцену государственный флаг Азербайджанской Республики и штандарт (флаг) Президента Азербайджанской Республики.

На сцену были приглашены председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев и судьи Конституционного суда.

Председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев сказал:

-Уважаемые дамы и господа!

Как известно, Конституционный суд Азербайджанской Республики, утвердив своим постановлением от 13 февраля 2024 года выводы Центральной избирательной комиссии об итогах внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики, объявил Ильхама Гейдар оглу Алиева Президентом Азербайджанской Республики.

Ильхам Гейдар оглу Алиев, избранный Президентом Азербайджанской Республики, в соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджанской Республики приглашается к принесению присяги в присутствии судей Конституционного суда.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, принес присягу:

-Осуществляя полномочия Президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!

Затем Президент принес присягу, положив руку на священный Коран:

-Положа руку на священный Коран, клянусь быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Преклонив колено, Президент Ильхам Алиев поцеловал государственный флаг Азербайджана.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступает на церемонии инаугурации с речью.

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