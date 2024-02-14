Реваншисты внутри Армении распускают руки: покровители должны нести ответственность

БАКУ /Trend/ - Ранение азербайджанского военнослужащего в результате провокации, совершенной армянскими террористами после длительного периода затишья в зоне условной границы Азербайджана и Армении, было недопустимо.

Об этом сообщил в среду Trend военный эксперт Азер Байрамов.

Он подчеркнул, что военно-политическое руководство Армении делает абсурдные заявления относительно расследования инцидента.

"Это не имеет ничего общего с реальностью. Когда именно военно-политическое руководство Армении направляло к нашей границе членов террористической группировки под названием "Еркрапа", заранее было известно, что это повлечет за собой. Террористическая организация под названием "Еркрапа" насчитывает десятки тысяч членов. Эта группировка, в частности, была причастна к военным преступлениям против человечности во время Первой Карабахской войны. И отправка в приграничный регион людей, руки которых обагрены кровью нашего народа, делала провокацию неизбежной", - сказал он.

Эксперт отметил, что азербайджанская сторона очень правильно и на месте предприняла необходимые шаги по уничтожению боевого поста этой террористической группировки и находящихся там террористов.

"Это будет серьезным уроком и для других террористов. Их ждет то же самое, если они прибегнут к какой-то провокации. Мы показали им, что любая провокация будет решительно предотвращена.

Ответственность здесь также лежит на таких странах, как Франция и Индия, покровительствующих Армении. Похоже, что эти государства вооружают Армению с недобрыми намерениями. Именно они вдохновляют реваншистов внутри Армении и толкают их на подобные провокации", - добавил он.

Отметим, что 12 февраля в 13:37 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района.

В результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

Кроме того, 12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на провокацию Вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие".

Согласно информации ГПС, в результате операции был полностью разрушен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера был открыт огонь по позициям армии Азербайджана.

"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста. На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами. Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.

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