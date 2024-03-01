Сумгайытские события развивались по подготовленному армянами сценарию (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Сумгайытские события произошли в совсем недавнем прошлом. Ход процессов, протекавших перед этим, свидетельствует о том, что это был подготовленный сценарий. Армянин Эдуард Григорян, руководивший этими процессами, проявил особую беспощадность в ходе этих событий.

Об этом сказал Trend политический комментатор Эльчин Мирзабейли.

Он отметил, что цель состояла в том, чтобы азербайджанцы были депортированы с территории Армении, чтобы Армения фактически стерла следы пребывания азербайджанцев на этих землях. "Затем целью был захват Карабаха. Сепаратистское движение, формировавшееся в то время в Карабахе, поддерживалось лицами армянского происхождения, работавшими в центральных органах власти СССР, в том числе с непосредственного благословения руководства СССР того времени", - подчеркнул Мирзабейли.

Представляем вниманию полное видеоинтервью.

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