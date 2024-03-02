БАКУ /Trend/ - Азербайджанские НПО направили открытое письмо руководителям Германского совета по международным отношениям и Фонда имени Конрада Аденауэра, передает Trend.

«Мы, члены гражданского общества Азербайджана, обращаясь к директору Германского совета по международным отношениям господину Гунтраму Вольфу и председателю Фонда имени Конрада Аденауэра господину Норберту Ламмерту, призываем их отменить запланированное этими структурами на 6 марта текущего года в Берлине предвзятое и проармянское агитационное мероприятие «Культурное наследие Арцаха».

Вам, как лицам, тесно связанным с дипломатией, хорошо известно, что Армения и созданный ею марионеточный сепаратистский режим, просуществовавший около 30 лет, долгое время удерживали территории Азербайджанской Республики под оккупацией, уничтожили материальное культурное наследие азербайджанского народа, стерли с лица земли города и села, разрушили все вплоть до кладбищ. Армения снесла десятки мечетей, многие из них использовались для содержания скота и были осквернены.

Германский совет по международным отношениям и Фонд имени Конрада Аденауэра ни разу не организовали экспертных обсуждений против этой оккупации и этнической чистки, не распространили отчетов об уничтожении материального культурного наследия азербайджанского народа. Подобное умалчивание фактов разрушения мечетей в Карабахе и содержания в них свиней является примером исламофобии.

В результате 44-дневной войны 2020 года и проведенных в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий были полностью обеспечены территориальная целостность и суверенитет Азербайджанской Республики. Сегодня Азербайджанское государство занимается очисткой собственными силами территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре от более чем 1,5 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставленных Арменией после себя, проводит широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Возглавляемые вами организации не придали значения и этому.

Спрашивается: какой цели служит организация односторонних, предвзятых обсуждений издания «Культурное наследие Арцаха», основанного на лжи, фальсификации и лицемерии?

Организация подобного мероприятия сразу после берлинской встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении является частью действий, направленных на разжигание этнической неприязни и подрыв мирных переговоров. Германский совет по международным отношениям на своем официальном сайте не скрывает, что финансируется Институтом «Открытое общество» Джорджа Сороса. Это не должно стать причиной поощрения исламофобии, воспрепятствования нормализации азербайджано-армянских отношений и умалчивания преступлений, совершенных против азербайджанского народа.

Хочется верить, что благодаря вашему вмешательству проблема найдет решение и возглавляемые вами структуры отменят исламофобское мероприятие на тему «Культурное наследие Арцаха».

Призываем вас изучить факты уничтожения материально-духовного наследия азербайджанского народа в Карабахе и на территории Армении и организовать обсуждения с участием всех сторон», - говорится в письме.

Подписи:

председатель Ассоциации культуры Азербайджана «Симург» Фуад Мамедов;

председатель Общественного объединения правового анализа и исследований Рамиль Искендерли;

председатель Фонда Хана Шушинского Беимханым Вердиева;

председатель Общественного объединения содействия изучению культурного наследия «Мирас» Фариз Халили;

председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов;

председатель Общественного объединения культурных связей «Сёнмез Машал» Шахла Нагиева;

президент Международного Фонда Евразия Пресс Умуд Мирзоев;

председатель Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе» Кенуль Бехбудова;

председатель общественного объединения «Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане» Рей Гасымов;

председатель Общественного объединения исследований и развития «Гражданин» Гюнель Сафарова;

председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин» Хафиз Сафиханов;

председатель Общественного объединения поддержки вынужденных переселенцев «Ханкенди» Хатира Велиева;

председатель Общественного объединения «Центр социально-экономических исследований «Приоритет» Заур Ибрагимли;

председатель Общественного объединения «Молодежная организация во имя возвращения и возрождения» Вугар Гадиров;

председатель Общественного объединения «Региональный центр по правам человека и медиа» Халид Кязымов;

председатель Общественного объединения «Адвокатский юридический центр» Самед Векилов;

председатель Общественного объединения «Развитие общества и гражданских отношений» Ахмед Аббасбейли;

председатель Общественного объединения «Единые ценности» Агиль Джамал;

председатель Общественного объединения «Во имя социального благополучия граждан» Ирада Рзазаде;

председатель Общественного объединения «Пропаганда культуры и национальных традиций» Этибар Мамедов.