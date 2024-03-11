Ряд военнослужащих ВВ Азербайджана награждены медалью "За военные заслуги" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении медалью "За военные заслуги" военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики", сообщает в понедельник Trend.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, наградить медалью "За военные заслуги" следующих военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
Алекберова Ниджата Вагиф оглу – полковника
Абдулкеримова Турала Акиф оглу – полковник-лейтенанта
Алиева Тельмана Эльяз оглу – полковник-лейтенанта
Гасанова Али Вагиф оглу – полковник-лейтенанта
Гурбанова Анара Иса оглу – полковник-лейтенанта
Мамедова Хайяма Логман оглу – полковник-лейтенанта
Агаева Немата Мир Тахир оглу – майора
Алиева Расима Нурмамед оглу – майора
Гулиева Малика Алипанах оглу – майора
Магеррамова Сатдара Разим оглу – майора
Нифталиева Аяза Тофиг оглу – майора
Мамедова Билала Шахин оглу – капитана", - говорится в распоряжении главы государства.