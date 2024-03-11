Ряд военнослужащих ВВ Азербайджана награждены медалью "За военные заслуги" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении медалью "За военные заслуги" военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики", сообщает в понедельник Trend.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, наградить медалью "За военные заслуги" следующих военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

Алекберова Ниджата Вагиф оглу – полковника

Абдулкеримова Турала Акиф оглу – полковник-лейтенанта

Алиева Тельмана Эльяз оглу – полковник-лейтенанта

Гасанова Али Вагиф оглу – полковник-лейтенанта

Гурбанова Анара Иса оглу – полковник-лейтенанта

Мамедова Хайяма Логман оглу – полковник-лейтенанта

Агаева Немата Мир Тахир оглу – майора

Алиева Расима Нурмамед оглу – майора

Гулиева Малика Алипанах оглу – майора

Магеррамова Сатдара Разим оглу – майора

Нифталиева Аяза Тофиг оглу – майора

Мамедова Билала Шахин оглу – капитана", - говорится в распоряжении главы государства.