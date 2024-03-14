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Азербайджан не жалеет усилий для установления мира на Южном Кавказе - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 14 марта 2024 13:24 (UTC +04:00)
Азербайджан не жалеет усилий для установления мира на Южном Кавказе - Хикмет Гаджиев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан не жалеет усилий для установления мира на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на первом панельном заседании на тему "Восстановление раздробленного мира" в рамках XI Глобального Бакинского форума,

Он отметил, что Азербайджан справляется со стоящими перед ним обязательствами.

"Мы считаем, что принесли на Южный Кавказ новую стабильность. Одной из проблем, стоящих перед нами, является то, что международные институты не выполняют своих обязательств", - подчеркнул Х.Гаджиев.

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